Los Cleveland Cavaliers harán un entrenamiento público en España

El encuentro dará la bienvenida a jóvenes jugadores de clubes y academias locales, y ofrecerá a la comunidad del baloncesto malagueño la oportunidad de vivir la NBA de cerca, al tiempo que refuerza el vínculo del equipo estadounidense con la ciudad y la región.

La actividad está organizada en colaboración con el Embassy, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), quienes distribuirán 10.000 entradas entre jóvenes de clubes y academias locales para el evento.

Los Cleveland Cavaliers, donde milita uno de los jugadores más importantes de la NBA, James Harden, y que ha contratado al exalero del Real Madrid Mario Henzonja, se entrenarán este miércoles en el Embassy, siendo la primera vez que un equipo de la NBA celebra su pretemporada en España.

El Embassy es un centro de alto rendimiento de baloncesto concebido para este fin y diseñado por José Manuel Calderón, exjugador de la selección española y actual asistente general de los Cavaliers, junto a Berni Rodríguez, también exjugador de la selección española y del Unicaja.