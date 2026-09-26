85-90: El Monbus Obradoiro, con un brillante Childress, vuelve a la ACB con triunfo

La puesta en escena del nuevo proyecto del MoraBanc Andorra fue inmejorable. El equipo dirigido por Žan Tabak, en los primeros 5 minutos, dio la 'bienvenida' a la Liga ACB al Monbus Obradoiro con un parcial de 14-2 con dos triples consecutivos de 'Chumi' Ortega y uno de Kassius Robertson.

Los de Diego Epifanio, 'Epi', fueron a remolque con malas decisiones en ataque y una defensa endeble. Totalmente superados, llegaron a perder poe 24-11 y Lazar Mutic cerró el primer acto con un triple sobre la bocina para el 27-14.

El Monbus Obradoiro despertó en el segundo cuarto y lo hizo primero con un parcial de 2-8 para el 29-22 con cuatro puntos seguidos del exjugador del MoraBanc Felipe Dos Anjos.

Seis puntos seguidos del veterano pivot León Radošević pararon la reacción de los de 'Epi', pero volvieron con un parcial de 4-10 para acercarse a un punto (39-38). En ningún momento el Monbus Obradoiro completó la remontada y un 'alley-hoop' de Radošević (10 puntos y 17 de valoración) llevó el partido al descanso con un 46-43.

En el tercer acto, el MoraBanc dominó al Monbus Obradoiro, pero sin conseguir diferencias altas en el electrónico. La máxima fue de +10 (68-58). Los de 'Epi' lucharon y cerraron un tercer cuarto igualado con un triple de Abogidi para dejar el 70-65 tras los terceros 10 minutos.

Seis puntos consecutivos de Felipe Dos Anjos provocaron nervios a los locales con el 70-71 y una remontada completada. Dos triples seguidos, uno de Leo Meindl y otro de Barrueta, situaron el 74-77 a 4'45".

A partir de entonces, el que fue a remolque fue el equipo de Žan Tabak. El dominio en la pintura fue de Joel Soriano, con 15 puntos, 5 rebotes y 18 de valoración.

Un triple de Brandon Childress cerró el triunfo del equipo gallego en su vuelta a la ACB.

85 - MoraBanc Andorra (27+19+24+15): Akinjo (9), Robertson (15), 'Chumi' Ortega (6), 'Wes' Iwundu (12) y Pustovyi (12) -cinco inicial-; Kuric (5), Mutic (5), Rafa Luz (-), Radošević (10), Best (9) y Owen Aquino (2).

90 - Monbus Obradoiro (14+29+22+25): Childress (18), Barcello (6), Leo Meindl (12), Alejandro Galán (2) y Joel Soriano (15) -cinco inicial-; Abogidi (5), Sergi Quintela (2), Agada (7), Dos Anjos (12), Barrueta (11) y Brito (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, 'Juande' Oyón y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga ACB disputado en el Pavelló Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.848 espectadores.