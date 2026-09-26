El dominicano Montero lidera al Olympiacos para acceder a la final de la Supercopa

Montero, uno de los grandes fichajes del verano, firmó un gran encuentro con la camiseta del club de El Pireo, que se repuso a la derrota en la Supercopa de la Euroliga de la pasada semana ante el Real Madrid.

El dominicano se fue este sábado hasta los 19 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes para 20 de valoración en solo 20 minutos de juego.

Sus guarismos solo fueron mejorados por su compañero de equipo Donta Hall, autor de 19 puntos, 7 rebotes y 26 de valoración.

Así, el Olympiacos accedió a la final del torneo, a la espera de saber su rival, que saldrá de la otra semifinal entre el Panathinaikos y el PAOK Salónica.