El escolta estadounidense Matt Thomas, refuerzo del Unicaja para los dos próximos meses

Thomas, que mide 1.91 metros y tiene 32 años, cuenta con experiencia en la Liga Endesa como en la Euroliga y la NBA. Formado en la universidad de Iowa State, saltó al mundo profesional de la mano del Monbus Obradoiro en la temporada 2017-18, donde firmó 15,4 puntos, 2,4 rebotes y 2,4 asistencias en la Liga Endesa.

La gran campaña realizada le llevó a incorporarse posteriormente al Valencia Basket, donde promediaría 11,4 puntos por duelo en la Liga Endesa y 12,7 puntos con el 47,7% en triples en la Eurocopa, título que acabaría conquistando.

Tras dos buenos años en España, el escolta dio el salto a la NBA, formando parte de los Toronto Raptors (2019-21), Utah Jazz (2021) y Chicago Bulls (2021-22). En total, acumuló 126 partidos en la Liga estadounidense, presentando un 40,4% de acierto desde el triple.

Posteriormente, Thomas regresó a Europa en enero de 2023 para formar parte del Panathinaikos griego, con el que disputaría la Euroliga, firmando 8,1 puntos, 2 rebotes y 40,5 en triples en 10 partidos.

Ese verano cambió de aires para alistarse en el ALBA Berlín, con el que recuperó bastante protagonismo las dos temporadas que estuvo en Alemania (2023-24 y 2024-25). Sus medias en Bundesliga fueron de 4,1 puntos en su primer año y 14,6 en el segundo, así como 11 puntos, 2 rebotes y un 44,7% en triples en los 51 partidos disputados.

En la temporada pasada volvió a la Liga Endesa, comenzando la temporada en el Coviran Granada, en el que participó en 14 partidos con números destacados como son los 14,6 puntos de promedio, acompañados de 2,3 rebotes, 1,5 asistencias con tres triples anotados por encuentro, con un 46,1% de acierto.

En enero de 2026, cambió de aires para defender al Besiktas turco, con el que compitió en la Eurocopa.

Matt Thomas llega para sustituir a su compatriota Tyler Kalinoski, lesionado, y que tardará unas cuantas semanas en reaparecer.