Pedro Martínez: "Ojalá empecemos a sentar bases para una buena comunión con la afición"

El técnico analizó el encuentro ante el conjunto andaluz, al que ya vencieron en pretemporada durante el Torneo Costa del Sol, por 74-113, y remarcó que ahora será diferente, durante unas declaraciones ofrecidas este sábado a los medios del club.

“Debemos tener el máximo respeto por ellos. Es un buen equipo, con jugadores muy experimentados y tenemos que estar preparados. Tenemos algún jugador con molestias físicas y vamos a ver si puede llegar al partido”, dijo.

“Lo que pasó en el enfrentamiento de pretemporada no fue normal, no hay tanta distancia entre ambos equipos, y tenemos que estar preparados para un partido igualado”, agregó.

Los blancos iniciaron la campaña alzando su primer título en juego, la Supercopa de la Euroliga, en la que derrotaron al Olympiacos de georgios Bartzokas por 89-93.

Sin embargo, en el estreno en la Euroliga el jueves, el conjunto merengue cayó por la mínima (78-77) ante el Dubai Basketball, en la que fue su primera derrota de la campaña.

Pese a ello, Martínez confía en que puedan dar una "buena imagen" para fortalecer su relación con la afición del Palacio.

“Puede que estemos un poco más nerviosos por la novedad para los que somos nuevos. Ojalá que demos una buena imagen y empecemos a sentar las bases de tener una buena comunión con la afición”, finalizó.