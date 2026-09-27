110-104. El Breogán tumba al supercampeón Joventut

La Penya acusó su escasa rotación en el juego interior ante el dominio del croata Danko Brankovic (14 puntos y 9 rebotes) y el dominicano Andersson García, que tuvo una gran puesta en escena en su debut con la camiseta breoganista.

Con un juego coral, el Breogán no tardó en enseñar sus dientes al flamante campeón de la Supercopa Endesa. Dani Miret pidió su primer tiempo cuando el conjunto celeste pegó el primer estirón en el electrónico (19-14, min.6). Un triple de Ricky Rubio dio aire al Joventut, pero Aranitovic respondió rápido.

El desacierto exterior lastraba a la Penya, que también sufría para frenar el ataque lucense. Pese a ello, al Breogán se le esfumó su renta en los últimos 30 segundos del primer asalto. La igualdad se mantuvo hasta que un parcial 14-2 volvió a disparar al equipo de Luis Casimiro, que alcanzó el intermedio con una renta de siete puntos (56-49).

Mermado por su escasa rotación en el juego interior -a la baja de Tomic se unieron las del internacional bosnio Emir Sulejmanović por su reciente paternidad y Yannick Kraag por molestias-, el Joventut sufrió en el tercer cuarto, que fue una montaña rusa.

El Breogán cogió una máxima renta de 13 puntos (74-61), pero tres triples seguidos -dos de Hakanson desde la esquina y otro de Kwan Cheatham- devolvieron al Joventut al partido. Casimiro paró el partido, preocupado porque sus jugadores eran incapaces de tumbar al rival.

Como un acordeón, el equipo verdinegro se inflaba y se desinflaba, pero siempre estaba ahí. Breogán sobrevivía por delante gracias a sus triples. Uno de Mavra, sobre la bocina y después de una gran defensa rival, hizo daño a la Penya, que se agarró al partido gracias a la exhibición de Laprovittola, que firmó diez de los doce primeros puntos de su equipo, y un triple de Boogie Ellis (90-85, min.35).

El intercambio de golpes mantuvo la emoción. El Breogán repartía sus puntos, mientras que Ricky Rubio asumía todo el protagonismo en el ataque badalonés. A falta de dos minutos y medio, Miret devolvió a pista a Laprovittola. De poco sirvió. Otro triple sobre la bocina y punteado por Birgander, esta vez de Tevin Brown, cerró el triunfo gallego (104-95) pese al rápido triple de Reyes después del tiempo muerto de su entrenador.

110.- Río Breogán (29+27+19+35): Tevin Brown (14), Rasir Bolton (17), Peris (2), Andric (8) y Brankovic (14) -cinco inicial- Mavra (16), Andersson García (10), Francis Alonso (14), Aranitovic (4), Aleksa Ilic (11) y Erik Quintela (-).

104.- Asisa Joventut (28+21+22+33): Rubio (18), Ellis (11), Reyes (13), Cheatham (9) y Birgander (8)-cinco inicial-; Ndiaye (10), Laprovittola (22), Hakanson (9), Torres (4) y Nogués (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Joaquín García y Leandro Nicolás Lezcano.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga española de baloncesto disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, en Galicia, ante 5.280 espectadores.