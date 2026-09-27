75-91. Breanna Stewart lidera con un recital la sorpresa de las Liberty en Minnesota

Las Liberty salían muy lejos de ser favoritas contra las Lynx, que dominaron la temporada regular con un balance de 33-11, pero lograron una trascendental victoria a domicilio en esta serie al mejor de los tres encuentros.

Stewart fue protagonista con 11 de 18 en tiros de campo en 37 minutos en pista y repartió además seis asistencias.

La alemana Leonie Fiebich le apoyó con 16 puntos y Sabrina Ionescu aportó trece.

Napheesa Collier tuvo un día complicado con las Lynx y no pasó de los doce puntos.

El segundo partido de la serie se disputará el 29 de septiembre en Nueva York.