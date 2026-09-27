80-81. Casademont Zaragoza le arrebata la victoria al Tenerife en el último segundo

El pabellón Santiago Martín ha vivido un reñido comienzo de temporada con este La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza en el que se pudo vivir la máxima igualdad desde los primeros minutos, con ambos protagonistas firmando una intensa primera parte en la que hubo buena dinámica defensiva pero no tan destacada ofensiva.

El primer cuarto se cerró con un parcial de 18-18 en el que en ningún momento hubo una considerable distancia marcada por ninguno de los dos equipos, que dieron una buena carta de presentación a la nueva temporada en la Liga Endesa.

Para el segundo cuarto se contempló un ligero freno en ese enérgico arranque y la rigidez defensiva se mantuvo, pero la precisión en la parcela ofensiva disminuyó, a pesar de finalizar con un parcial más abultado que el primero (20-26).

Hubo un notable incremento en tiros fallados con 8/18 de dos y 5/17 de tres por parte de La Laguna Tenerife y 7/17 y 8/18, respectivamente, por parte de Casademont Zaragoza al descanso, al que se marcharon con un 38-44.

Para la segunda parte, el primero en anotar fue el equipo local, pero quien golpeó fuerte fue el conjunto maño, que logró ponerse diez arriba a falta de poco más de tres minutos para el término del tercer cuarto, momento en el que los locales reaccionaron al 'shock' momentáneo y comenzaron a ser más productivos en ataque.

Sobre todo en defensa, donde secaron totalmente el ataque rival y consiguiendo fijar el empate a 65 en los últimos segundos del cuarto, pero Caleb Homesley salvó los platos sobre la bocina para mantener distancia con un triple (65-68).

En el último pulso del partido, el Canarias sacó ventaja de los tiros libres, gracias a los que consiguió sobreponerse al Zaragoza por primera vez desde el inicio del segundo cuarto e, incluso, se posicionó con cinco puntos de ventaja pasados los cuatro minutos de juego, cuando Jaworski emergió como la figura salvadora para los visitantes después de engancharlos con un triple (74-72) y encender los que serían los momentos más vibrantes de este encuentro.

Marcelinho Huertas anotó rápido tras el tiro de tres del estadounidense, pero este volvió a atreverse desde la distancia y encestó de nuevo para reducir el margen a tan solo un punto (76-75), que consiguió equilibrar el máximo anotador del Casademont Zaragoza, Bell-Haynes, desde el tiro libre, para volver a encestar de tres, esta vez fruto de Guillem Vives.

Primero Huertas y luego Abromaitis tras una gran jugada individual en el que se anticipó a todos para recoger un rebote al tiro del brasileño y se elevó para fijar el 80-79, llenaron de fe a los auinegros, que celebraron la acción del estadounidense a falta de 41 segundos para el final, pero su compatriota Jaworski tenía otros planes y aprovechó un contragolpe tras una dejada fallida de Huertas para elevarse de nuevo desde la línea de tres y certificar la victoria de los rojillos con una décima en el reloj.

80. La Laguna Tenerife (18+20+27+15): Guy (11), Fitipaldo (8), López-Arostegui (10), Happ (13), Doornekamp (0) -inicial-, TJ Bamba (4), Fernández (10), Marcelinho (12), Shermadini (5), Abromaitis (7), Alderete (-), Kurucs (0).

81. Casademont Zaragoza (18+26+24+13): Olaseni (2), Bell-Heynes (19), Blumbergs (16), González (0), Jaworski (15) -inicial-, Homesley (13), Lukic (-), Brussino (2), Fernández (0), Birutis (6), Vives (8), García (0).

Árbitros: Jordi Aliaga, Carlos Merino y Andrés Fernández. Eliminaron por cinco faltas a Brussino (min. 14).

Incidencias: Primera jornada de la Liga Endesa disputada en el Pabellón Santiago Martín, ante 4.103 aficionados.