El NBA G-League United gana su primera Intercontinental tras dos finales perdidas

El jugador mejor valorado de la final fue el alemán Kay Bruhnke (20), con 15 puntos y 9 rebotes. Entre el equipo estadounidense, el mejor valorado fue Sean East II (18), con 19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

El G-League United, representante de Norteamérica, había derrotado en su semifinal al RSSB Tigers ruandés, ganador de la Basketball Africa League 2026, por un holgado 95-114, con un buen partido del escolta dominicano Lester Quiñones, autor de 29 puntos, quien sonó como posible refuerzo del Real Madrid este verano.

En la otra semifinal, los lituanos, vigentes campeones de la Liga de Campeones de la FIBA, se impusieron (77-70) en su semifinal al equipo argentino Boca Juniors, ganador de la Liga de Campeones de las Américas 2025/2026, conjunto que a su vez se hizo con el tercer puesto en la final de consolación.

El equipo estadounidense empezó con mejor pie la final, endosando a su rival un parcial de 6-11 de salida. Su buen porcentaje de tiros de campo (más de 65 % en lanzamientos de dos puntos) permitió al G-League United llegar al final del primer cuarto con 18-24 en el marcador, sin haber ido por detrás en ningún momento.

En la segunda manga, no obstante, el Rytas reaccionó. Antes de que hubieran transcurrido cinco minutos, el conjunto lituano había conseguido empatar el encuentro a 27. El equipo de Vilna dominaba las estadísticas de rebote y asistencias y, en cuanto encontró el acierto de cara al aro y redujo las pérdidas, se puso por delante. Al descanso, los de Nedas Pacevicius ganaban 46-42.

El inicio de la segunda parte estuvo cargado de tensión y marcado por las dificultades de los dos equipos para anotar. Pero esas dificultades se acabaron para el G-League United en los últimos minutos del tercer cuarto. El conjunto estadounidense recuperó sus buenos porcentajes de tiro y, secando la anotación lituana (solo 9 puntos en 10 minutos), terminó el parcial con +13, la ventaja máxima del partido (55-68).

Aunque la diferencia parecía demasiado grande, los de Nedas Pacevicius no dejaron de intentar la remontada, y con el arreón final llegaron a empatar a 78 a falta de menos de dos minutos. El G-League United respondió con un triple, y el Rytas anotó otro acto seguido. En el siguiente ataque estadounidense, Dixon metió de dos, el equipo lituano falló a la vuelta y los norteamericanos gestionaron mejor los segundos finales. El marcador, así, se quedó en 86-89.

El equipo de la G-League estadounidense había caído en las dos finales anteriores de este torneo, en ambos casos frente al conjunto español Unicaja de Málaga. Un club de los Estados Unidos no ganaba esta competición desde su edición de 1974, cuando lo hicieron los Maryland Terrapins.