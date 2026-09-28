Aday Mara: "Los hermanos Gasol tuvieron mucho impacto en mi crecimiento"

"Mi generación está agradecida a los de antes: los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Navarro, Llull, todos esos jugadores. Esa generación fue grande. Ver sus partidos y cómo luchaban por ser los mejores fue muy importante. Los hermanos Gasol tuvieron un gran impacto en mi crecimiento, aunque siempre digo que tomo muchas cosas de muchos jugadores", dijo Mara en el día de medios previo al arranque de su primera temporada en la NBA.

El pívot zaragozano, que fue campeón de la NCAA con Michigan, llega a la liga estadounidense con ganas de aprender en un contexto muy distinto respecto al 'college'.

"Con Chet Holmgren será fácil adaptarme, por el tipo de grupo que son y por la clase de personas que hay. No me preocupa para nada. A nivel de juego, estaré listo para ayudar en todo lo posible y estoy ilusionado por estar aquí", dijo.

"La primera impresión que tuve fue que era muy distinto con respecto al 'college'; esto es otro nivel. Estar alrededor de jugadores como Chet y de veteranos impacta, pero luego se te pasa. Al final vas a jugar al baloncesto, aunque el primer impacto es, sin duda, importante", añadió.

Mara compartió vestuario la pasada campaña en Michigan con Morez Johnson Jr. y Yaxel Lendeborg, dos de las figuras del equipo que conquistó el título de la NCAA tras imponerse a UConn en la final.

Los tres dieron el salto a la NBA en el 'draft': Johnson fue elegido con el número nueve por los Dallas Mavericks, Lendeborg con el once por los Golden State Warriors y el pívot zaragozano con el doce por los Oklahoma City Thunder.

"Incluso con los jugadores estelares y la gente que trabajaba en el equipo teníamos una relación excelente. Me hizo muy feliz ver que (su técnico) Dusty May se alegró de que me eligieran. Es genial ver a todos estos compañeros tener éxito y llegar a la NBA", admitió.