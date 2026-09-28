Básquetbol
28 de septiembre de 2026 a la - 13:55

Alberto Díaz estará alrededor de dos meses de baja por una lesión en la pierna izquierda

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Málaga (España), 28 sep (EFE).- El base internacional Alberto Díaz, del Unicaja de Málaga, que sufrió el domingo en el encuentro de la primera jornada de la Liga española de baloncesto en la cancha del Real Madrid (89-87) una lesión muscular, padece una dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que le tendrá de baja entre seis y ocho semanas.

Por EFE
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Campeón de Europa con la selección española en 2022, el base del Unicaja fue sometido a diversas pruebas este lunes a su llegada a Málaga procedente de Madrid que dictaminaron el alcance de la lesión, según informó el club malagueño.

El malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda durante el tercer cuarto del partido y ya no pudo volver a jugar más, con lo que ésta es la cuarta lesión que sufre un integrante de la plantilla del Unicaja entre la pretemporada y el inicio de la Liga Endesa.

El capitán del equipo malagueño se une a las bajas del pívot congoleño Yannick Nzosa, lesionado en el primer partido amistoso de pretemporada frente al Ciudad de Melilla; el escolta estadounidense Tyler Kalinosli, que lo ha podido debutar por un problema en un tobillo; y el ala-pívot Tyson Pérez, que tendrá que ser operado de los dos talones.

El Unicaja, por este cúmulo de lesiones, tiene ahora problemas para cumplir la normativa con los jugadores de formación, sobre todo en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), competición en la que la FIBA exige un mínimo de cinco; y en la actualidad sólo tiene cuatro disponibles.