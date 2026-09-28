El Baskonia busca su primer triunfo europeo ante un Valencia que busca reaccionar

Los azulgranas persiguen esa primera victoria en la Euroliga después haber estrenado el casillero de victorias en la liga ACB. En cambio, el conjunto 'taronja' se presenta en este duelo tras caer en casa y con la necesidad de darle la vuelta a un inicio irregular.

Atrás queda el partido de pretemporada entre ambas escuadras que se resolvió en los instantes finales. Ahora, con más horas de vuelo, todo apunta a que poco tendrá que ver un choque con otro, aunque por el estilo de juego de ambos, el partido podría irse a una anotación alta.

El entrenador del conjunto vitoriano, Paolo Galbiati, contará de nuevo con un solo ‘cinco’ puro, Kenneth Faried, que lidiará en la pintura contra la poblada batería interior de los valencianos.

La primera victoria de este curso ha enseñado mucho a los vascos, que viven mejor con un juego veloz y de pocos segundos y están obligados a multiplicarse para cerrar su aro. De hecho, el rebote ofensivo de sus rivales ha sido el talón de Aquiles de los vitorianos en estos primeros días de competición.

El Baskonia necesita de un gran actuación coral para rascar su primera victoria europea lejos del Buesa Arena, algo que el curso pasado sólo ocurrió en dos ocasiones.

El acierto exterior será clave para que el plantel azulgrana mantenga el ritmo anotador de su rival, llamado a ser uno de los máximos anotadores del campeonato.

En el conjunto valenciano, el técnico Xavi Albert ha tomado el legado del que fuera su entrenador jefe, Pedro Martínez, y deberá ensamblar las piezas nuevas que han llegado para cubrir a la fuga de talento que ha sufrido este verano.

TJ Shorts y Armoni Brooks están llamados a liderar el juego exterior de un equipo valenciano con infinidad de armas, que ha puesto la guinda al mercado con la incorporación de Nikola Mirotic.