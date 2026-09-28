El Madrid busca ante el Efes de Pablo Laso su primer triunfo europeo

Los de Pedro Martínez sufrieron hasta el final el domingo frente al Unicaja en el estreno en la Liga Endesa, pero sumaron el primer triunfo de la temporada en el Movistar Arena.

Hasta el momento, tres victorias y solo una derrota, en el debut europeo ante el Dubai Basketball (78-77), con situaciones similares al final de los partidos, resueltos tras finales apretados.

El técnico barcelonés mostró su alegría por el triunfo liguero, ya que lo normal en este tipo de situaciones es rondar el "50 por ciento" de los triunfos.

En la rueda de prensa posterior a la victoria, adelantó que el ala-pívot finlandés Mikael Jantunen, que acabó con molestias después del duelo de la primera jornada de la Euroliga ante el Dubai y fuera de la convocatoria ente el Unicaja, viajará con el equipo, a la vez que confirmó que el último fichaje, Nick Smith Jr., también está ya recuperándose de unos problemas físicos.

Así, con la duda de Jantunen y con la baja segura de Smith Jr., aún no inscrito, Martínez deberá decidir quiénes integrarán la convocatoria de 12 jugadores para este martes.

Junto a ambos, los descartados ante el Unicaja fueron Gabriele Procida y Andrés Feliz, además del lesionado de larga duración Usman Garuba, por lo que podría haber cambios.

Por su parte, el Efes llega también tras perder en la primera jornada en el Palau ante el Barça (89-82).

Laso, que ganó 22 títulos en 11 temporadas como entrenador del Real Madrid, llegó a Efes el curso pasado con la temporada iniciada y levantó hace unos días la Supercopa de la VTB United League disputada en Moscú.

Este verano, el conjunto otomano, dos veces campeón de Europa, se ha reforzado con nombres como Mike James, máximo anotador en la historia de la Euroliga, Matthew Strazel, Dario Saric, Collin Malcolm o los ex del Real Madrid Bruno Fernando y Santi Yusta.

Por el contrario, Laso contará con las bajas seguras de Isaia Cordinier y Georgios Papagiannis.

Saric, procedente de la NBA, ya fue el mejor de los suyos ante el Barça, con 17 puntos, 5 rebotes y 26 de valoración, con James llegando a los 22 puntos.

Así, el Efes y el Madrid, un clásico del baloncesto europeo en los últimos años, y un reencuentro de viejos conocidos, se medirán en el Turkcell Basketball Development Center en busca de su primera victoria de la campaña en la Euroliga.