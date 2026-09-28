El Valencia Basket recibe al Baskonia para reaccionar tras su tropiezo ante el Lleida

El conjunto ‘taronja’, que comenzó su andadura en la Euroliga con victoria ante el Besiktas en Estambul el pasado viernes, cayó en el Roig Arena ante el equipo ilerdense en la primera jornada de la Liga española (100-105), en un partido en el que el técnico Xavi Albert criticó la puesta en escena y la inconsistencia de sus jugadores.

“Hemos perdido el rebote, acciones de uno contra uno y hemos tenido mucha inconsistencia. Nos pone en la cara nuestros déficit y no voy a caer en la clásica respuesta de pedir tiempo”, explicó en rueda de prensa Albert, quien además rechazó utilizar el calendario como una excusa.

Ahora, sólo un día después, el Valencia Basket regresa al Roig Arena y a la Euroliga en busca de una reacción y de una imagen diferente. Para ello, el entrenador valenciano sólo cuenta con la duda del interior Dylan Osetkowski, que se perdió el partido ante Lleida por enfermedad. El resto de la plantilla estará disponible.

Su rival será un Baskonia que comenzó con mal pie la competición europea. El pasado jueves cayó en casa ante Olympiacos (89-106), aunque se rehizo para imponerse este domingo en la primera jornada de Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español) al Recoletas Salud San Pablo Burgos en un partido decidido en los últimos segundos (97-98).

La última vez que el Baskonia visitó el Roig Arena en la Euroliga la pasada temporada, la victoria fue para el Valencia Basket con 18 puntos de Matt Costello, máximo anotador de aquel encuentro (91-81).