Hugo González: "Quiero seguir adquiriendo ADN ganador"

"Quiero seguir adquiriendo ADN ganador. Quiero seguir intentando hacer las cosas que nos hagan ganar. Quiero seguir haciendo las pequeñas cosas que pueden parecer pequeñas, pero que para nosotros no lo son", dijo González en el día de medios previo al arranque de la NBA.
"Intento seguir creciendo. Lo más importante es hacer lo que te piden. Intento hacer lo que me piden y prepararme para todas las situaciones que se me presentan. Quiero ser un jugador ganador", explicó.
"Tienes que estar preparado como si fueras a jugar 30 minutos cada noche, para que, si pasa, estés preparado", insistió el madrileño.
González se prepara para su segundo año en la NBA, después de una primera temporada en la que ha destacado por su compromiso defensivo bajo las órdenes de un técnico Joe Mazzulla que le tiene alta estima.
"El año pasado fue distinto porque la temporada europea es larga, pero tuvimos un gran verano, con mucho trabajo. Fui a España a entrenar y luego estuve en la Summer League; jugué mucho. Es algo que no debes dar por sentado. Pude seguir acumulando experiencias. Estuve dos semanas aquí y dos semanas en España. Pude tomarme una pausa para pasar tiempo con la familia y estoy ilusionado por comenzar", reflexionó.
"Creo que sumar una experiencia en la NBA fue algo muy importante para mi carrera. Conseguí entrar en un entorno que me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido y eso solo me va a ayudar a ponerlo en práctica en mi segunda temporada. Espero poder seguir ayudando al equipo y, si puedo, mucho más", añadió en español.