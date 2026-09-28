Jordi Fernández afronta con optimismo la nueva temporada de los Nets

Durante la jornada de medios de los Nets, Fernández destacó el trabajo realizado por sus jugadores durante el verano y señaló que los jóvenes de la plantilla han ganado fortaleza y experiencia tras las últimas temporadas.

"Tenemos el tipo de plantilla en la que siento que todo el mundo puede jugar. Tenemos juventud y experiencia", afirmó Fernández, quien evitó anticipar quiénes formarán parte de la rotación.

El técnico español insistió en que las oportunidades deberán ganarse con el rendimiento y la constancia y explicó que su responsabilidad será identificar a los jugadores que estén preparados para asumirlas.

"Si eres así de bueno de forma consistente, no te preocupes, lo veré", señaló antes de añadir que su trabajo consiste en desafiar a cada jugador para que continúe mejorando.

Fernández también defendió que el éxito colectivo debe estar por encima de los objetivos individuales: "Si nos centramos en el éxito del equipo, todo lo demás estará bien".

El entrenador, cuyo contrato y los de todo su cuerpo técnico fueron renovados en abril, destacó además la importancia de mantener la continuidad del proyecto y aseguró que el objetivo es avanzar progresivamente.

"Quieres mejorar un 1 %. No cinco, no diez, sino pequeños incrementos, siempre caminando hacia adelante", dijo.

Sobre la creciente presencia de jugadores europeos e internacionales en la NBA, Fernández rechazó que el estilo actual favorezca especialmente a los europeos y consideró que refleja la globalización de la competición.

"No vemos pasaportes en nuestro equipo. Vemos grandes jugadores con la posibilidad de desarrollarse", afirmó.