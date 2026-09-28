La Euroliga lanza un sistema de designación arbitral basado en inteligencia artificial

El nuevo método, que se utilizó en la primera jornada de la Euroliga y que también se implantará en la Eurocopa, procesa un "amplio abanico" de criterios establecidos por el Departamento de Arbitraje de la Euroliga, según subraya la competición en un comunicado.

Entre estos factores destacan la jerarquía arbitral, el calendario de competición, las designaciones anteriores, la carga de trabajo y el contexto de cada partido.

A partir del análisis de toda la información disponible, el sistema, desarrollado con la tecnología que ofrece la inteligencia artificial, aplica catorce reglas agrupadas en tres áreas principales: criterios deportivos, gestión del calendario y de la carga de trabajo, e integridad.

Estas catorce reglas abarcan distintos factores, como la composición del equipo arbitral, la jerarquía de los colegiados, la frecuencia de las designaciones, la carga de trabajo, la combinación de nacionalidades y la repetición de equipos, entre otros aspectos.

"La tecnología nos brinda la oportunidad de llevar el proceso de designación arbitral a otro nivel, ya que nos permite analizar una cantidad muy amplia de información y aplicar un conjunto de criterios coherente a cada partido", explicó el español Daniel Hierrezuelo, director de Arbitraje de 'Euroleague Basketball'.

El objetivo, según Hierrezuelo, "es utilizar la innovación para respaldar el trabajo" de los árbitros, "optimizar la distribución de las designaciones y de la carga de trabajo" a lo largo de la temporada y "garantizar que se tengan en cuenta todos los factores relevantes cuando se forme cada equipo arbitral".