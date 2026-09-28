Tiago Splitter quiere que sus Chicago Bulls jueguen de forma "rápida e inteligente"

"Queremos ser excelentes en todo lo que hacemos. Crearemos un camino para desarrollar a los jugadores. Tuvimos la oportunidad de incorporar a grandes talentos jóvenes. Queremos estar organizados", dijo Splitter en el día de medios organizado en Chicago antes del arranque de la temporada de la NBA.

Splitter remplazó en el banquillo Billy Donovan tras su buen rendimiento como preparador interino de los Portland Trail Blazers.

"A nivel defensivo, tenemos que ser más agresivos y adelantarnos. Tenemos un equipo al que, poco a poco, estamos poniendo las piezas. Hay jóvenes que pueden tirar. La velocidad es una parte importante; el ritmo también lo es", aseguró.

"Queremos jugar rápido e inteligente. A veces esas dos palabras no van de la mano, pero ese es el tipo de baloncesto que quiero hacer. Podemos jugar rápido e inteligentemente, y tomar buenas decisiones", añadió.

Tras una temporada de 31 victorias y 51 derrotas, insuficiente incluso para acceder al 'play-in', los Bulls apostaron por una profunda reestructuración. La franquicia despidió al vicepresidente de operaciones de baloncesto Arturas Karnisovas y al gerente general Marc Eversley, y entregó el nuevo proyecto a Bryson Graham, procedente de los Atlanta Hawks.

El cambio también alcanzó al banquillo. Billy Donovan dejó el cargo después de seis temporadas y fue reemplazado por Tiago Splitter, que llega tras su experiencia como técnico interino de los Portland Trail Blazers.

Splitter afronta su primer curso al frente de un equipo con la misión de devolver competitividad y una identidad definida a Chicago.

La renovación incluyó una apuesta por el talento joven en el 'draft'. Los Bulls seleccionaron al alero Caleb Wilson, de North Carolina, con el número cuatro, y a Dailyn Swain con la decimoquinta elección, dentro de un verano en el que también incorporaron a veteranos como Norman Powell y Nic Claxton.