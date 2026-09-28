Wembanyama: "Ganamos el Oeste el año pasado, no queremos hacer menos este año"

"No podría imaginar una motivación mejor", afirmó Wembanyama durante la jornada de medios de los Spurs al ser preguntado si la derrota en las Finales supone su principal motivación para esta temporada.

El pívot francés, que afronta su cuarta temporada en la NBA, reconoció que todavía está procesando emocionalmente lo sucedido y admitió haber pasado momentos difíciles tras el final de la campaña.

"He tenido algunas noches sin dormir, por supuesto. Quizá no noches sin dormir, pero a veces ha sido difícil conciliar el sueño, o he tenido emociones difíciles que a veces me persiguen", explicó.

Wembanyama señaló que el equipo es consciente del largo camino que tiene por delante para volver a competir por el título.

"Estamos en una gran situación. Tenemos mucha esperanza, somos muy ambiciosos y estamos preparados", declaró.

Tras proclamarse campeones de la Conferencia Oeste la pasada temporada, el francés dejó claro que los Spurs quieren dar un paso más.

"Ganamos el Oeste el año pasado, no queremos hacer menos este año. Queremos ser primeros y queremos seguir luchando por ese primer puesto", señaló.

Wembanyama también destacó que la larga temporada mejoró su condición física y aseguró que llega al nuevo curso en mejor forma de la que esperaba pese al corto descanso veraniego.

Además, valoró la incorporación del veterano Tobias Harris.

"No tengo ninguna duda de que encajará perfectamente", dijo antes de destacar su experiencia y su capacidad para asumir un papel determinado y cumplirlo bien.

El francés reconoció asimismo que la creciente atención que recibe puede resultar excesiva.

"Sí, a menudo es demasiado. Pero está bien. Todo forma parte de esto", afirmó.