111-88. El Valencia Basket acelera antes, más y mejor que el Baskonia

Tras la difusa imagen que ofreció en su derrota liguera del domingo ante el iLERNA Lleida, el Valencia tuvo claro este martes a qué quería jugar y, aunque el físico y los automatismos le llegan hasta donde le llegan a estas alturas, esa determinación le bastó. El Baskonia se dio cuenta tarde de que no iba a poder contener a su rival y, cuando se decidió a correr, su desventaja le impidió ya pelear por el triunfo.

Arrancó el Valencia con las ideas algo más claras y el Baskonia con el rebote controlado, un panorama que dejó igualados los primeros minutos. Pero, a mitad del primer cuarto, los locales, con una notable mejoría en el rebote y una férrea voluntad de correr y de acabar en pocos segundos sus posesiones en estático, se hicieron con rl control del ritmo ante un rival al que apurar el reloj de posesión no le ofrecía más fiabilidad.

Con la confianza en su punto más alto de la campaña, el Valencia empezó a golpear también desde la línea de 6,75 a un Baskonia noqueado. El equipo de Paolo Galbiati apenas anotó 2 puntos en los últimos cuatro minutos del primer cuarto (26-10, m.10).

El italiano había echado mano de Markus Howard en el último minuto de ese parcial inicial, pero su presencia no alteró el guion y un triple de Armori Brooks tras un fallo en una 'sencilla' entrada del exterior del Baskonia llevó la renta 'taronja' más allá de los veinte puntos (37-15, m.23). Sólo Kenneth Faried parecía encontrar con claridad el camino al aro valenciano.

La ágil rotación de Xavi Albert permitió al Valencia mantener el nivel físico y aguantar sin perder apenas renta el envite final del Baskonia, que, harto de fallar en los finales de posesión, se decidió también a correr y en el que el dominicano Chris Duarte sumó algunas acciones (52-33, m.20).

Tras el paso por el vestuario, el equipo alavés insistió en acelerar el ritmo con Stewart de estilete, pero la inspiración de Brooks para anotar él mismo y la de TJ Shorts para que lo hicieran sus compañeros dejaron sin impacto la mejoría visitante (73-53, m. 26).

Los dos equipos empezaron a acusar el cansancio, pero, con veinte arriba y el apoyo del Roig Arena, las piernas pesan un poco menos. El Valencia tuvo calma para circular el balón cuando se le complicaron los ataques y aprovechó los parones de las revisiones para coger aire y anotar alguna acción más a la carrera (83-60, m.30).

Con el choque decidido, los locales pudieron inyectar confianza en el depósito de Brooks, de Reuvers y de Nikola Mirotic. Los visitantes consiguieron que la renta no siguiera creciendo, pero poco más.

111.- Valencia Basket (26+26+31+28): TJ Shorts (12), Saint-Supéry (3), Taylor (6), Mirotic (13), Reuvers (7) -cinco titular- Corbalán (4), Moore (10), Brooks (17), Puerto (13), Osetkowski (12), Rivero (10) y Sako (4).

88.- Kosner Baskonia (10+23+27+28): Baught (4), Duarte (9), Kurucs (-), Sedekerskis (16), Stewart (14) -cinco titular- Howard (5), Lawson (13), Simmons (-), Joksimovic (2), Spagnolo (5), Frisch (5) y Faried (15).

Árbitros: Belosevic (SER), Lottermoser (GER) y Shemmesh (ISR). Eliminaron por cinco faltas a Kurucs (m.33),

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.156 espectadores.