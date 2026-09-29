94-87. Un pésimo segundo cuarto condena al Barça en Dubái

Los azulgranas, que se había estrenado en la competición con una victoria en casa ante el Anadolus Efes, arrancaron con un ritmo infernal el partido, lo que les permitió cobrar una primera ventaja de 2-8 después de los triples de Parra y Robinson y una canasta de Punter.

La irrupción en el choque de Wright, con ocho puntos casi consecutivos, daba la vuelta al electrónico y ponía por delante por primera vez a los locales (13-10, min.4).

A partir de ahí, ambos conjuntos se fueron alternando en el marcador, con Gibson y Parra comandando el ataque visitante ante un Dubai más coral que acabó dos por debajo el primer cuarto (23-25).

Sin embargo, un parcial de 12-0 para los de Xavi Pascual al inicio del segundo período cambió el guion del encuentro. No tanto por el acierto ofensivo de Diakite y el exazulgrana Shengelia, primero, y de Kabengele después, sino por la deriva visitante en la otra canasta.

Un mate de Kabengele ponía la máxima ventaja de equipo árabe (44-30) en el ecuador del cuarto ante un Barça que ya no exhibía el juego alegre del primer parcial, que tenía problemas para cerrar el rebote y poder correr y se mostraba tremendamente desacertado en el tiro.

La primera canasta de Nkamhoua y de Martin, otra de Balcerowski y un triple de Gibson al séptimo intento visitante en este cuarto fue todo el bagaje ofensivo del cuadro catalán, que acabó el período con un 5 de 21 en tiros de campo para marcharse al descanso 15 puntos abajo (52-37).

Los de Sekulic recuperaron sus constantes vitales tras la reanudación, pero el ritmo alto y el intercambio de puntos, tal como estaba el marcador, ya no les favorecía.

Así, Punter, máximo anotador del encuentro con 25 puntos, y el eléctrico Gibson respondían a las canastas de Bacon, Kambegele y Wright, pero la diferencia se mantenía en el marcador (66-52, min.25).

Sin suficientes recursos en el juego interior por las bajas de Nebo, Makoundou y Evbuomwan, el plan B era aumentar la agresividad en defensa y fiarlo todo a sus exteriores.

Pero el fondo de armario del Dubai Basketball parece infinito, y esta vez era Blossomgame quién irrumpía en el choque para demostrar su poderío atacando el aro y colocar el +20 (76-56), que Punter y el hoy errático Martin por partida doble reducían a 14 en el último minuto del tercer cuarto (76-62).

Punter se empeñó en ponerle algo de emoción al choque en el último cuarto con su variado repertorio de tiros punteados y obligo a Pascual a parar el partido tras siete puntos consecutivos que acercaba al Barça a 8 (81-73, min.33).

A KP le echaron una mano en ese período Balcerowski, el único '5' sano del Barça, y Martin con su primer triple tras cinco errados, para poner a los visitantes solo seis abajo (86-80, min.37).

Parra incluso tuvo un tiple para acercar a tres al Barça a falta de 1:22, pero el aro lo escupió y Wrigth y Okobo acabaron las opciones del cuadro catalán de asaltar el Coca-Cola Arena.

En el reencuentro con sus respectivos exequipos, Pascual le ganó la partida a Sekulic y confirmó, tras sus victorias consecutivas ante Real Madrid y Barça, que el Dubai Basketball es uno de los favoritos al título.

94 - Dubai (23+29+24+18): Wright (14), Okobo (9), Bacon (14), Blossongame (10), Kabengele (21) -cinco inicial- Diakite (7), Shengelia (4), Walkup (5), Bertans (3), Mintz (3) y Petrusev (4).

87 - Barça (25+12+25+25): Punter (25), Robinson (7), Minaya (), Parra (8), Balcerowski (10) -cinco inicial- Brizuela (0), Umude (8), Gibson (12), Martin (9) y Nkamhoua (8).

Árbitros: Olegs Latisevs (LET), Piotr Pastusiak (POL), Gentian Cici (ALB). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 2 de la Euroliga disputado en el Coca-Cola Arena de Dubái (Emiratos Árabes).