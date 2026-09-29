99-89. Caitlin Clark da una vida extra a las Indiana Fever

Chicago (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Caitlin Clark firmó 27 puntos y 15 asistencias este martes para entregar a las Indiana Fever un trascendental 99-89 en casa contra Las Vegas Aces, lo que ha forzado un tercer y decisivo partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la WNBA.

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