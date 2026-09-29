La Liga española de baloncesto se emitirá en 173 países durante la temporada 2026-2027

El principal acuerdo es con la plataforma Cayo.TV, que emitirá los partidos en África subsahariana, el subcontinente indio y 13 países asiáticos, entre ellos Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. Con este contrato Asia se convierte en el continente con más países que reciben la señal, según la ACB.

DAZN será el nuevo operador en Estados Unidos y Canadá. En México se incorpora Fox Sports, que suma a TVC Deportes, y en la República Checa, Prima Sport.

En Sudamérica Basket.TV y DSports repartirán los derechos en 8 países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia y Chile. En Europa, DAZN mantiene las emisiones en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Bélgica e Irlanda.

La ACB renovó también sus acuerdos en China, Rusia, Polonia, Los Balcanes, Finlandia, Marruecos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.