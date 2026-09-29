Shaquille O'Neal, invitado de honor del Zalgiris-Olympiacos

Su visita a Lituania podría hacer que se reencontrase con un mito del Zalgiris como Arvydas Sabonis, habitual espectador de los partidos del conjunto de Kaunas, con el que ya se enfrentó como jugador en 21 ocasiones en la NBA.

Como jugador, O'Neal ganó cuatro campeonatos de la NBA, tres premios MVP de las Finales y el MVP de esa competición en 2000.

Fue seleccionado 15 veces para el All-Star y 14 para el equipo All-NBA, ocho de ellas en el Primer Equipo, y formó parte de los equipos del 50º y 75º aniversario de la NBA.