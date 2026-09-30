El Valencia Basket renueva al cubano Jasiel Rivero hasta final de temporada

El Valencia Basket renueva al cubano Jasiel Rivero hasta final de temporada

Valencia, 30 sep (EFE).- El Valencia Basket ha ampliado el contrato que el ala-pívot cubano con pasaporte español Jasiel Rivero firmó por un mes, el pasado 31 de agosto, hasta final de esta temporada, según informó la entidad ‘taronja’ este miércoles.