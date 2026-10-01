El Baskonia persigue ante Armani Milán el primer triunfo en Euroliga tras dos derrotas

Los vitorianos han encajado 217 puntos en sólo dos partidos y esperan a un Milán que pudo superar a Virtus en el último segundo para estrenarse en la temporada. Mañana, ante su afición, los azulgranas necesitan cambiar los resultados para no quedarse descolgados como ocurrió el curso pasado.

Con el equipo todavía en construcción, el entrenador del conjunto vitoriano, Paolo Galbiati, deberá ir tejiendo un grupo con buenos mimbres, sobre todo en el juego exterior, y para ello necesita comenzar por el trabajo defensivo.

Con la llegada de Márcio Santos, el técnico lombardo equipará más una pintura en la que Kenneth Faried está haciendo un buen papel, aunque el brasileño, recién llegado a Vitoria, es duda para vestirse de corto este viernes sin apenas conocer a sus compañeros.

El equipo del exbaskonista Peppe Poeta llega a la capital vasca con un importante cambio de cara, tras la salida de jugadores importantes como Shavon Shields.

Darius Thompson, Jason Burrell, Alec Peters y Moses Wright han llegado para reforzar un equipo muy completo con mucho fondo de armario. A pesar de todo, los veteranos Marco Guduric y Devon Hall son los líderes de la escuadra en el capítulo anotador en este inicio de campeonato.