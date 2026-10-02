WNBA, 'playoffs' XL

La WNBA afronta esta postemporada en pleno crecimiento, respaldada por un nuevo ciclo audiovisual en Estados Unidos que elevó sus ingresos nacionales por derechos televisivos hasta alrededor de 200 millones de dólares anuales, frente a unos 60 millones en el acuerdo anterior.

Con pabellones llenos y un nuevo convenio colectivo que incrementó el tope salarial hasta los 7 millones de dólares por equipo, la WNBA apostó este año por organizar sus Finales entre el 17 y el 31 de octubre, con un mínimo de dos y un potencial de cinco encuentros que se disputarán en plena temporada regular de la NBA.

La WNBA encara la postemporada en un nuevo ciclo audiovisual en Estados Unidos, vigente desde 2026. Sus acuerdos con Disney, NBCUniversal y Amazon Prime Video, complementados por otras ventanas nacionales y locales, amplían la distribución y multiplican la exposición de la competición, en un momento de crecimiento de público, franquicias y patrocinadores.

El nuevo paquete estadounidense ha situado los ingresos audiovisuales anuales de la liga alrededor de los 200 millones de dólares, según los medios estadounidenses, frente a los aproximadamente 60 millones del ciclo anterior, lo que refleja una revalorización acelerada del producto WNBA.

En España, RTVE ha adquirido los derechos de una selección de la postemporada: seis partidos de primera ronda, las semifinales y las Finales. El estreno llegó este domingo con el Minnesota Lynx–New York Liberty y el Indiana Fever–Las Vegas Aces, dos de los duelos con mayor reclamo de la primera jornada.

La WNBA y el sindicato de jugadoras ratificaron en marzo un nuevo convenio colectivo de siete años, que regirá desde la temporada 2026 hasta 2032 e incluye una opción de salida tras 2031.

El tope salarial por franquicia se cuadruplicó, al pasar de 1,5 millones de dólares en 2025 a 7 millones esta campaña.

El acuerdo fija para 2026 salarios mínimos de entre 270.000 y 300.000 dólares, en función de la experiencia, con una media estimada de 583.000 dólares y un máximo inicial de 1,4 millones para las jugadoras mejor pagadas.

El límite salarial crecerá anualmente en función de los ingresos de la liga y de las franquicias, con proyecciones que lo sitúan por encima de los 10 millones de dólares, en torno a 11 millones, al final del convenio, en 2032.

España contó con dos representantes en la primera ronda de los 'playoffs': Raquel Carrera, en las New York Liberty, y Alicia Flórez, en las Washington Mystics. Ambas han tenido papeles de rotación durante la fase regular. Carrera ha participado de forma limitada, mientras que Flórez ha disfrutado de mayor continuidad en minutos y partidos.

La presencia de España no se limitó a las clasificadas. Awa Fam, una de las jóvenes con mayor proyección y número 3 en el último draft, encabeza el grupo de españolas que han tenido minutos en la WNBA este curso. También gracias a ella, la WNBA va abriendo cada vez más fronteras.