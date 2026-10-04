71-60. Las Valkyries doblegan a las Aces

Gabby Williams lideró la victoria con un gran doble doble de 25 puntos y once rebotes, con cinco de once desde el arco, apoyada por los once puntos de Kaitlyn Chen.

Las Aces, que nunca había metido menos de 89 puntos en esta postemporada, tuvieron una noche complicada con el tiro.

A'ja Wilson fue su líder anotadora con 24 puntos, Chelsea Gray metió 16 y Jackie Young no pasó de los once.

El segundo partido de la serie se jugará el miércoles en San Francisco.

En la otra semifinal, las Atlanta Dream tomaron ventaja gracias a un 92-82 en casa contra las New York Liberty.

Las Dream fueron lideradas por 25 puntos de Jordin Canada y por 23 de DeWanna Bonner, mientras que Angel Reese contribuyó con 17 puntos y 7 rebotes.

Las Liberty, que dieron la sorpresa en la primera ronda al eliminar a las Minnesota Lynx, pagaron un tercer cuarto perdido 32-15.

Su máxima anotadora fue Sabrina Ionescu, con 27 puntos, y Breanna Stewart aportó 19 puntos.

Las Finales de la WNBA se disputarán a partir del 17 de octubre al mejor de 7 partidos.