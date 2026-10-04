82-97. El esprint final del Valencia desborda al Zaragoza y le da la primera victoria

Con un sólido dominio del rebote, gracias al trabajo de Gabriel Olaseni, y guiado por un gran Guillem Vives, el Zaragoza controló el choque en la primera mitad y con los puntos de Justin Jaworski aguantó el primer tirón del Valencia Basket, pero los visitantes, que se habían sostenido gracias a TJ Shorts, sumaron a Nikola Mirotic y a Josep Puerto y, de tres en tres, se llevaron el triunfo pese a entrar uno abajo al último parcial.

Con Tray Bell-Haynes a los mandos y el control de los rechaces en ambos aros, el Casademont Zaragoza se hizo con el dominio del marcador y de las sensaciones en el inicio del choque. El base abrió en canal la defensa del Valencia y su equipo sacó partido de su lectura y de su verticalidad con dos triples de Jaworski y otros dos de Miguel González (18-9, m.6).

Con una doble jornada de Euroliga por medio, el Valencia había tenido mucho menos tiempo para preparar el choque y se notó. Sus jugadores tenían que generarse sus propios tiros y, ante el riesgo de perder el tren del partido, Xavi Albert tuvo que acelerar el regreso a la pista del escurridizo TJ Shorts.

Su presencia, y la de un sólido Neal Sako, animó a los suyos a apretar atrás para poder correr e igualar el choque (22-21, m.10).

La agresividad defensiva en primera línea de Caleb Homesley mantuvo en pie a los locales, pero el Valencia, con Álvaro Cárdenas, empezó a circular mejor la pelota y acabó por ponerse por delante en una fase del partido en la que ambos equipos encadenaron fallos en la ejecución.

El técnico local, Gonzalo García de Vitoria, echó mano de Guillem Vives, que se había cargado muy rápido, para retomar el control del ritmo; de Nico Brussino para volver a ver grande el aro; y de Gabriel Olaseni para volver a dominar con contundencia el rebote. Con ese tridente, el Casademont llegó arriba al descanso (39-36, m.20).

Tras la reanudación, una exhibición de calidad de Nikola Mirotic puso por delante de nuevo al Valencia, pero el también veterano Vives no se achantó y mantuvo el pulso con determinación, bien secundado de nuevo por Brussino (57-57, m.27).

La presencia de un despistado Mo Gueye en el Valencia y la aparición anotadora de Jaworski ayudaron al Zaragoza a abrir un pequeño hueco de cinco puntos, pero el equipo aragonés apostó por dejar tirar a TJ Shorts, el estadounidense aguantó la presión y sus triples y los de un certero Josep Puerto, reubicado al 'cuatro', restablecieron la igualdad.

Al Casademont la lluvia de triples del Valencia, a la que contribuyeron Cárdenas y Taylor, le empezó a empapar, igual que algunos errores no forzados en tiros abiertos (73-83, m.36). La tenacidad de Jaworski no fue suficiente.

El Valencia acababa de jugar el mismo guión en Francia y gestionó con soltura y un buen acierto desde la línea de 6,75 el final para redondear una semana perfecta con dos triunfos europeos y uno en la ACB.

82.- Casademont Zaragoza (22+17+28+15): Bell-Haynes (5), Jaworski (22), González (6), Blumbergs (4), Olaseni (12) -cinco titular- Homesley (9), Brussino (9), Jaime Fernández (1), Birutis (5), Vives (9) y Sergi García (-).

97.- Valencia Basket (21+15+30+31): TJ Shorts (21), Saint-Supéry (6), Taylor (9), Mirotic (17) y Sako (4) -cinco titular- Cárdenas (9), Corbalán (5), Brooks (4), Puerto (16), Rivero (1), Gueye (-) y Reuvers (5).

Árbitros: Cortés, Mendoza y Zamorano. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.364 espectadores.