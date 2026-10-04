92-82. Las Atlanta Dream toman ventaja ante las Liberty en la primera semifinal

Las Dream fueron lideradas por 25 puntos de Jordin Canada y por 23 de DeWanna Bonner, mientras que Angel Reese contribuyó con 17 puntos y 7 rebotes.

Las Liberty, que dieron la sorpresa en la primera ronda al eliminar a las Minnesota Lynx, pagaron un tercer cuarto perdido 32-15.

Su máxima anotadora fue Sabrina Ionescu, con 27 puntos, y Breanna Stewart aportó 19 puntos.

El segundo encuentro se jugará el miércoles, de nuevo en Atlanta, antes de que la serie se desplace a Nueva York para el tercer partido, previsto el viernes.

La otra semifinal mide a Las Vegas Aces, vigentes campeonas, con las Golden State Valkyries.

Las Finales de la WNBA se disputarán a partir del 17 de octubre al mejor de 7 partidos.