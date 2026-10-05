El Zalgiris multa a Carsen Edwards tras dar positivo en un control de alcoholemia

El Zalgiris multa a Carsen Edwards tras dar positivo en un control de alcoholemia

Redacción Deportes, 5 oct (EFE).- El Zalgiris Kaunas multó este lunes a su jugador Carsen Edwards después de que fuese detenido en Lituania por conducir su vehículo en estado de embriaguez, según informó el propio club.