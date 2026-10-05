El Zalgiris multa a Carsen Edwards tras dar positivo en un control de alcoholemia

Pese a que no ha dado más detallas sobre la sanción ni el positivo del escolta estadounidense, el portal lituano Krepsinis.net indicó que la tasa de alcoholemia de Edwards fue de 1,07%.
El incidente se produjo durante un control policial rutinario en la noche del domingo, tan solo unas horas después de que el Zalgiris venciese al Lietkabelis en su encuentro de la liga lituana.
"El Kaunas Zalgiris ha evaluado la situación del jugador Carsen Edwards, quien fue detenido al volante de un vehículo en estado de embriaguez. El club ha investigado las circunstancias del incidente y, de acuerdo con el reglamento del equipo, ha decidido imponerle una multa", dijo el club en su web.
El club señaló que Edwards reconoció su error, asumió la responsabilidad de sus actos y mostró su "sincero arrepentimiento tras lo ocurrido".
"El jugador comprende la gravedad de la falta cometida, reconoce que su comportamiento no estuvo a la altura de los valores del club ni de los estándares profesionales que se esperan de él, y lo lamenta profundamente", indicó.
El escolta llegó este verano al Zalgiris después de su gran temporada en el Virtus Bolonia italiano.
Reconocido por su capacidad para anotar, Edwards promedia esta campaña 16 puntos, 2 asistencias, un rebote y 10,3 de valoración por partido en la Euroliga.
El conjunto lituano será el próximo rival del Barça en la máxima competición europea, este viernes en el Palau Blaugrana de Barcelona.