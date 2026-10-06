Tyson Pérez inicia una recuperación de meses tras operarse un tendón de Aquiles

Pérez fue operado el lunes en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez, especialista en este tipo de lesión, y ahora el jugador deberá afrontar un largo periodo de recuperación, en el que seguirá las indicaciones del equipo que le ha intervenido y de los servicios médicos del club.

El jugador estuvo de baja parte de la pasada temporada por unas molestias en el otro tendón de Aquiles, el derecho, por lo que se sometió a un tratamiento conservador que mejoró la lesión y le facilitó jugar algunos partidos hasta que volvió a lesionarse en la Final entre Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), disputada en Badalona.

Tras un verano concentrado en trabajar para fortalecer la zona, volvieron las molestias, pero esta vez en el otro pie, el izquierdo, por lo que se decidió pasar el por quirófano.