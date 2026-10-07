101-98. Las Dream se acercan a las Finales

101-98. Las Dream se acercan a las Finales

Chicago (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Las Atlanta Dream lucieron este miércoles la profundidad de su plantilla y triunfaron por 101-98 en casa contra las New York Liberty para tomar ventaja de 2-0 en las semifinales de la WNBA, disputadas al mejor de cinco encuentros, tras imponerse en la prórroga.