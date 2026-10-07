69-105. El Unicaja brilla en su debut europeo en Lituania

El dominio del rebote, con un 22 a 14 en el primer tiempo, ya empezaba a explicar la superioridad. Todo ello, acompañado del papel sobresaliente Willy y el impacto de Amine Noua (19 puntos) en el puesto cuatro, fue suficiente para cumplir.

En un pabellón que ya habían visitado años anteriores, el Vilnius Arena, situado en la capital lituana y no en la ciudad de Utena, de ahí que fueran pocos los asistentes en las gradas de una cancha que este curso acogerá al Juventus además de al habitual anfitrión, Rytas Vilnius, vigente campeón de BCL.

Aunque se sabe que la primera fase de esta BCL suele ser asequible para los equipos ACB, la concentración es obligatoria, más aún fuera de casa. Los cajistas, que a poco que entraron en ritmo de partido, lo sabían y gobernaron desde el inicio.

Debutó esta temporada el escolta Tyler Kalinoski, inédito desde que Vidorreta llegó al banquillo este verano, debido a una lesión de tobillo que se le complicó más de lo esperado. Fue suyo el primer triple del partido que cerró el primer cuarto por 8-20.

Al descanso, el Unicaja ya marchaba ganando de quince puntos (29-44) y dejando detalles que van a definir a este nuevo equipo tutelado por Vidorreta, representante del baloncesto del pase extra y el bloqueo y continuación.

Las rotaciones se aceleraron y con el partido más que sentenciado a falta del último cuarto, con treinta puntos de ventaja, hubo tiempo para seguir puliendo conceptos interesantes y variaciones como la presencia de Cameron Hunt, autor de catorce puntos, en el puesto de base.

Muy poquito pudo proponer el conjunto de Utena, superado en todo y muy blando en defensa, aunque propiciado por la intensidad de Unicaja, el claro favorito para ser primero del Grupo E que completan el Pallacanestro Reggiana (Italia) y el KVIS Pardubice (República Checa), este último el próximo rival a domicilio.

69- Juventus Utena (8+21+19+21): Jones (9), Reynolds (9), Pagenkopf (2), Beniusis (14), Furmanavicius (4) -quinteto inicial- Huntley-Hatfield (8), Hunter (14), Matulis (2), Beliauskas (4), Pohto (3).

105- Unicaja (20+24+34+27): Pantzar (11), Hunt (14), Brazdeikis (10), Noua (19), Kravish (6) -quinteto inicial- Kalinoski (9), Barreiro (0), Lukosius (4), Djedovic (5), Hernangómez (23), Perry (4).

Árbitros: Paulo Marques, Ivor Matejek, y Valentin Oliot. Eliminado por faltas Sarunas Beniusis, del Juventus Utena.

Incidencias: Primer partido de la primera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el pabellón Vilnius Arena de Lituania.