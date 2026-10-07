'Gaby' Deck, con una lesión en el hombro, ausente ante el Partizan y el Manresa

No obstante, el club no descarta que su ausencia pueda prolongarse en el tiempo en función de lo que digan las pruebas a las que va a ser sometido.

Así lo indicó este miércoles su técnico, Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al duelo de la máxima competición europea contra el cuadro serbio: "Gaby Deck ayer tuvo una lesión. No va a jugar esta semana seguro; ni el partido de mañana ni el partido del fin de semana, y estamos a expensas de unas pruebas que le harán hoy o mañana para saber el alcance real y cuánto tiempo estará fuera".

"No parece que sea algo... pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, en un principio le van a hacer pruebas y sabremos. Lo que es seguro es que esta semana los servicios médicos del club lo han parado", manifestó ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.

De esta manera, Deck vuelve a tener problemas en el citado hombro izquierdo después de que a finales del mes de agosto, con motivo de la eliminatoria americana para el Mundial 2027, se doliera del mismo durante un partido en el que Argentina venció 89-75 a Puerto Rico y, días más tarde, se viera obligado a abandonar la pista, por idéntico motivo, en el segundo cuarto para no volver a jugar en otro encuentro frente a Canadá.