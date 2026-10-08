A'ja Wilson gana su quinto MVP de la WNBA, el tercero consecutivo

"De niña, sueñas a lo grande, escribes tus metas y nunca te imaginas que podrás cumplirlas. Por eso lloré más con este trofeo, porque la A'ja de 15 años no estaba aquí sentada soñando con ser cinco veces MVP. No soñaba con ser tres veces campeona", dijo la pívot de las Aces poco después de conocer la noticia.

"Soñaba con sobrevivir en este mundo. Así que para mí, estar aquí sentada rodeada de estos trofeos... significa mucho más", agregó.

Wilson recibió 65 de los 74 votos para el primer lugar y nueve para el segundo. Superó en la votación a la novata de las Minnesota Lynx, Olivia Miles.

Wilson promedió 26,2 puntos, 9,4 rebotes y 3,2 asistencias por partido en la temporada regular y lideró a las Aces hasta el tercer mejor balance de la liga.

La jugadora será homenajeada el viernes antes del tercer partido de las semifinales de los 'playoffs', en el que su equipo se juega quedar eliminado.

Las Aces pierden 0-2 en la serie que las enfrenta a las Golden State Valkyries, el equipo con el segundo mejor balance en la temporada regular.