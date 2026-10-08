El Baskonia se aferra al Buesa para seguir su racha ante Besiktas

El conjunto turco, que regresa a la competición continental 14 años después, lo hace con un equipo potente que ya sabe lo que es ganar lejos de su estadio.

Presenta un balance de un triunfo, en su visita al Maccabi Tel-Aviv, y dos derrotas, ante Barça y Valencia Basket, los mismos guarismos que el Baskonia, que llega a este duelo tras superar a Armani Milán y Bàsquet Girona de forma consecutiva.

Paolo Galbiati deberá descartar a un jugador de los 13 que forman una plantilla que ha cambiado mucho durante la última semana, sobre todo, tras la llegada del brasileño Márcio Santos, que ha apuntalado el juego interior vitoriano de forma notable.

El experimentado Scottie Wilbekin es la mejor arma ofensivo del conjunto turco, que incorporó este verano al exbaskonista Eugene Omoruyi, que dejó una gran huella en el Buesa Arena con menos de una temporada como azulgrana.

El equilibrio entre el juego interior y exterior, con varias amenazas en diferentes posiciones, es la seña de identidad de un equipo que anota mucho pero que sufre en el rebote y una de las mejores armas de los de Dusan Alimpijevic es el triple.

Se enfrentan los dos equipos que más puntos reciben en la competición, por lo que la escuadra que consiga controlar su aro y baje esos guarismos habrá avanzado mucho para lograr su segundo triunfo del campeonato.

Sólo hay dos precedentes entre ambos conjuntos de la temporada 2012-2013. Los duelos cayeron a favor de un Baskonia que aspira a hacerse fuerte en su feudo.