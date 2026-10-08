Márcio Santos: Quiero hacer historia en Baskonia como Tiago y Marcelinho

El interior brasileño, que firmó un contrato de dos años con la entidad vasca, lucirá el dorsal 21 como Splitter, actual técnico de Chicago Bulls, y se definió como un “jugador con agresividad y amenaza”.

Destacó el talento que tiene la plantilla baskonista. “Paolo (Galbiati) me dijo que puedo ser la pieza que le faltaba”, desveló el pívot, dispuesto a aportar su “estilo brasileño, con sonrisas y diversión”.

Explicó que estuvo esperando una oferta de la universidad, pero finalmente no fructificó. “No podía esperar más y Baskonia seguía insistiendo”, apuntó el pívot de 23 años. Tras hablarlo con su familia, consideró que Vitoria (norte de España) “es un buen sitio”, por la historia que tiene el equipo.

“El Baskonia es tan grande como el Real Madrid, tiene esa historia”, afirmó el de Minas Gerais, que reconoció que aunque muchos jugadores van al equipo vitoriano para “crecer y dar un salto”, él prefiere centrarse en “trabajar todos los días y concentrarse para ganar con Baskonia”.

Preguntado por la posibilidad de adquirir pasaporte comunitario, dijo que “siempre cabe la posibilidad”, pero sólo lo podría hacer con la nacionalización después de estar dos años. “Quiero cumplir el contrato y luego ya veremos”, indicó.

Descartó sentir presión por llegar como el interior que tanto se deseaba en el baskonismo, aunque aceptó que una parte de presión la tiene porque “Baskonia es un club grande”.

Manifestó que ha encajado tan rápido por su energía y desveló una charla con Galbiati. “A Paolo le importa la persona y no sólo el jugador y eso ayuda. Me encanta ganar, odio perder”, subrayó Márcio Santos, que agradeció que no se castigarán sus errores en los primeros partidos, así como el apoyo del público.