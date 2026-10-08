Sekulic: "El Zalgiris no es solo Valanciunas; está jugando un buen baloncesto"

"Va a ser difícil. El Zalgiris no es solo Jonas Valanciunas, que es un gran jugador y tiene una carrera increíble. Está jugando un buen baloncesto. Esta temporada, por ejemplo, tiene una victoria y dos derrotas, pero podría haber ganado los dos partidos que perdió", ha señalado el preparador esloveno en referencia a sus derrotas ante el Olympiacos (91-93) y el París Basketball (82-78).

Desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, antes del penúltimo entrenamiento previo al choque europeo, Sekulic ha incidido en la importancia de controlar el rebote defensivo ante un Zalgiris que, junto al Estrella Roja serbio, es el equipo que más rebotes ofensivos captura por partido, con una media de 14,7.

"Va a ser muy importante. No solo eso, sino que será uno de los aspectos del 'scouting' al que vamos a prestar mucha atención. Para tener éxito, es una tarea en la que tenemos que hacer un gran trabajo", ha subrayado.

El técnico del Barça también ha confirmado que tanto el pívot Josh Nebo como el ala-pívot Tosan Evbuomwan tienen "muchas posibilidades" de jugar este viernes, aunque ha precisado que habrá que esperar hasta el día del partido para conocer su disponibilidad definitiva.

En este sentido, el entrenador del conjunto azulgrana ha remarcado la necesidad de contar con presencia física en la pintura para enfrentarse a un Zalgiris liderado por el veterano Jonas Valanciunas, que en su regreso al baloncesto europeo tras catorce temporadas en la NBA está promediando 12 puntos por partido.

"No es únicamente un jugador que controla la pintura, sino que también es capaz de pasar el balón y hacer que entren en juego sus compañeros. Es prácticamente un pívot que ejerce de base", ha descrito.

Por ello, el técnico esloveno considera que disponer de jugadores grandes para defender al internacional lituano, controlar el rebote y limitar su capacidad de creación desde el poste bajo será "muy importante".

Sekulic ha puesto también el foco en la competitividad del conjunto lituano, que, a su juicio, ha ofrecido un rendimiento "superior" al que refleja su balance de una victoria y dos derrotas en las tres primeras jornadas de la Euroliga.

"Han demostrado su calidad. Aunque tienen un par de jugadores nuevos, cuentan con una plantilla muy buena y un equipo muy equilibrado, tanto en ataque como en defensa. Así que, como he dicho, será un gran desafío para nosotros", ha valorado.

Por último, preguntado por la decisión de la Euroliga de rechazar la oferta de la NBA para aterrizar en Europa, el técnico esloveno ha quitado importancia a la cuestión y ha expresado su deseo de que las partes alcancen un acuerdo beneficioso para el baloncesto europeo.

"Para ser sincero, no le presto demasiada atención porque no puedo cambiar nada. Puedo dar mi opinión, pero eso no va a cambiar las cosas. Así que espero que encuentren un acuerdo que beneficie al baloncesto europeo", ha concluido.