81-88. Un mal último cuarto condena al Barça ante el Zalgiris Kaunas

La irrupción de Carsen Edwards, que anotó 11 de sus 19 puntos en el cuarto decisivo, comandó la victoria del conjunto lituano, que se mostró más certero en el triple (13 de 27) y dominó el rebote (36 a 26), sobre todo en el último cuarto.

El base Justin Robinson lideró la ofensiva catalana con 20 puntos y, pese a terminar expulsado, Olek Balcerowski brilló por su entrega en el duelo con el gigante visitante Jonas Valanciunas (12 puntos y 9 rebotes), en un duelo que supuso el debut en el Palau Blaugrana de los recuperados Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, que están llamados a ser dos piezas importantes en el juego interior azulgrana.

De inicio, el Barça buscó la verticalidad de sus pequeños para atacar el aro, pero falló ante la intimidación de Valanciunas. Dos triples de Robinson inauguraron el casillero del conjunto local, que (6-12, min.5), que con las rotaciones de Sekulic mejoró el movimiento de balón y anotó con fluidez de forma coral.

Sin embargo, el problema de los azulgranas residía en la defensa, demasiado tibia, tanto en la defensa del bloqueo directo como en las continuaciones en la línea de fondo y el perímetro. El Zalgiris lo aprovechó con puntería para gobernar el primer asalto (18-23).

El Barça debía subir la intensidad varios peldaños y así lo hizo, espoleado por la garra de Balcerowski, emparejado con Valanciunas. El polaco, cargado pronto con tres faltas, enardeció al público al encadenar dos tapones a Edwards y Valanciunas, y provocar una falta en ataque al gigante lituano.

La energía defensiva espoleó el ataque del cuadro catalán, que completó la remontada gracias a los movimientos de Parra y Evbuomwan en la pintura, y al talento de Punter y Martin en el perímetro (31-25, min.15).

Lejos de darse por vencido, el Zalgiris replicó al mínimo gesto de relajación local con dos triples de Sleva, letal en su tres intentos, y Grigonis, seguido por un intercambio de canastas que apretó el resultado al resultado al descanso (41-39).

El paso por vestuarios devolvió un escenario igualado. Pese al poderío de Valanciunas y los triples de Tubelis y Grigonis, el Barça, impulsado nuevamente por el coraje de Balcerowski, conservó la renta por debajo de los dígitos (55-48, min.25) hasta la irrupción de Brizuela, que construyó un parcial de 7-0 para cerrar el cuarto (65-55).

Respondió el Zalgiris con un 4-12 que hizo saltar las alarmas en el banquillo azulgrana (67-61, min.33), pero el tiempo muerto de Sekulic no amainó el vendaval lituano, sostenido por la inspiración de Edwards y rubricado con un triple de Ulanovas (72-74, min.36), ante un Barça negado en el tiro y superado en el rebote.

Balcerowski, eliminado poco después por cinco faltas, cortó una racha de casi tres minutos sin anotar y reactivó al Barça, que se vio superado a la hora de la verdad por la superioridad de su oponente en el rebote y el acierto exterior (81-88).

81. Barça (18+23+24+16): Robinson (20), Punter (9), Martin (6), Parra (4), Balcerowski (7) -equipo inicial-, Evbuomwan (8), Gibson (3), Nebo (4), Umude (6), Brizuela (7), Nkamhoua (3) y Núñez (4).

88. Zalgiris Kaunas (23+16+16+33): Edwards (19), Lee (5), Butkevicius (5), Sleva (14), Valanciunas (12) -equipo inicial-, Tubelis (8), Grigonis (12), Ulanovas (7), Tubelis (8), Lo (4), Brown (2) y Blazevic (-).

Árbitros: Milan Nedovic (ESL), Saso Petek (ESL) y Hugues Thepenier (FRA). Eliminaron por cinco faltas a los locales Balcerowski (min.38) y Martin (min.40).

Incidencias: partido de la jornada 4 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.346 espectadores.