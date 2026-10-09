84-92. El acierto exterior marca diferencias para el Besiktas en Vitoria

Un pobre 12 % en el triple evitó que el equipo azulgrana, sin ideas en el último asalto, peleara por el triunfo ante la dureza de la escuadra turca, que confió sus ataques importantes al experimentado Scottie Wilbekin, el máximo anotador del duelo con 24 puntos.

Chris Duarte, con 31 créditos de valoración, y Kenneth Faried, con 21, fueron los mejores en un equipo que echó en falta más aportación de otros jugadores para tumbar al juego coral que dieron los hombres de Dusan Alimpijevic, que sumaron su segundo triunfo.

El partido comenzó con mucha velocidad y con un Besiktas mucho más fluido en ataque que pudo anotar de muchas maneras, mientras los locales amortiguaban el golpe desde el tiro libre, exclusivamente.

La munición del conjunto turco en el exterior fue suficiente para abrir el primer hueco del partido, hasta que Marcio Santos anotó la primera canasta en juego de su equipo a los seis minutos de juego.

La entrada del pívot brasileño y del canterano esloveno Stefan Joksimovic multiplicaron la energía de un Baskonia muy plano, que seguía sufriendo en defensa hasta el 20-28 del primer asalto.

Lo mejor para los Dusan Alimpijevic fue el resultado, ya que cometieron numerosas faltas en el primer asalto que les condicionaron en un segundo cuarto que arrancó con varias acciones espectaculares de Kenneth Faried, que cambiaron la dinámica.

Un parcial de 8-0 igualó el choque, pero un 3+1 de Anthony Brown detuvo en secó a un Baskonia desbocado que dio un paso adelante en defensa.

Chris Duarte comenzó a aportar en los lados de la pista, Besiktas aguantó a lomos de Scottie Wilbekin, hasta que una canasta de Joksimovic sobre la bocina dejó al Baskonia por delante al descanso, 51-49, que cerró un parcial de 9-2.

Wenyen Gabriel castigó la desguarnecida pintura del Baskonia en los primeros compases de una segunda mitad cargada de errores defensivos en los dos bandos.

El nivel físico fue creciendo con el paso de los minutos y la diferencia en el acierto exterior fue clave en un marcador que volvió a favor de los turcos tras dos triples de Scottie Wilbekin.

Los locales no se desengancharon y cada ataque se convirtió en un choque de trenes constante con una enorme cantidad de contactos que dejó todo abierto, 71-73.

Besiktas entró mejor en el último asalto. Al Baskonia le costó despertar y sudaba para sumar puntos.

Un 3 más 1 de Dotson encarriló el partido para el plantel turco, que logró una renta de 10 puntos a 5:25 del final del encuentro.

Chris Duarte fue el único inspirado en un desordenado ataque del Baskonia, que se encontró con el despliegue físico del plantel otomano.

84 - Kosner Baskonia (20+31+20+13): Simmons (8), Lawson (10), Stewart (7), Sedekerskis (2) y Faried (10) -cinco inicial-, Kurucs (5), Spagnolo (-), Baugh (9), Duarte (23), Joksimovic (6) y Santos (4).

92 - Besiktas (28+21+24+19): Dotson (14), Nowell (12), Brown (9) Omoruyi (2), Gabriel (14) -cinco inicial- DeJulius (4), Morgan (3), Birsen (2), Wilbekin (24), Zizic (6) y Korkmaz (2).

Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Thomas Bissuel (Francia), Sergio Silva (Portugal). Eliminaron por faltas personales a Gabriel (min. 38) y Dotson (min. 38). Señalaron una falta flagrante a Omoruyi (min. 11) y otra disruptiva (min.33), además de una técnica al entrenador visitante Alimpijevic (min.14).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7.351 espectadores.