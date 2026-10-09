¿'Il Rinascimento' del baloncesto romano?

Desde 1980, cuando se enfrentaron Eldorado Lazio -ahora Lazio Basket- y el Acqua Fabia Roma -desaparecido posteriormente-, la 'Ciudad Eterna' no acoge un duelo entre equipos romanos.

A partir de entonces, si bien han pasado equipos de la capital por la máxima categoría del baloncesto transalpino (Virtus Roma, sobre todo), nunca hubo dos a la vez. De hecho, este fue el último equipo de Roma en jugar en la Serie A, hasta que se retiró en 2020 debido a una quiebra y una crisis económica insostenible.

Ahora, Maxima Roma y BC Roma se disputan la afición, el cariño, el dinero y la atención de una ciudad que vuelve a ilusionarse con el baloncesto, con la mirada puesta en la futura NBA Europa.

En las dos primeras jornadas de liga, la expectación fue máxima, y tanto uno como otro recibieron a cientos de aficionados en sus respectivos estrenos.

BC Roma nació tras el traslado a la capital del proyecto de Vanoli Cremona y cuenta entre sus inversores con el esloveno Luka Doncic y Donnie Nelson, mientras que el técnico italiano Sergio Scariolo participa como asesor.

En septiembre presentó su nueva identidad visual, inspirada en la historia de Roma y con la diosa Roma como emblema. El proyecto pretende recuperar una plaza de peso para el baloncesto romano y, al mismo tiempo, situar al club en el nuevo mapa del baloncesto europeo.

En el otro lado está Maxima Roma, vinculado al empresario italo-estadounidense Paul Matiasic, que adquirió la licencia del Brescia para trasladarla a Roma. El proyecto cuenta además con una figura especialmente reconocible para los aficionados al deporte italiano: Francesco Totti.

El excapitán del Roma de fútbol se incorporó como asesor y consejero, además de asumir funciones relacionadas con el desarrollo de la base social y las operaciones de responsabilidad social corporativa.

La posible creación de una NBA Europa es uno de los horizontes que comparten los dos proyectos y que ha aumentado el interés por hacerse un hueco en una de las principales ciudades del continente. Ambos, además, compiten también en la Eurocup.

El derbi llega así como algo más que un partido de la Serie A. Será la primera ocasión en décadas en la que los aficionados romanos podrán elegir entre dos proyectos de primer nivel y seguir a un equipo de su ciudad en la máxima categoría.

La rivalidad todavía está en sus primeros pasos, pero ambos clubes tienen un objetivo común, volver a colocar a Roma entre las ciudades importantes del baloncesto europeo.

La atención está completamente dividida y ambos equipos utilizan sus estrategias de comunicación y difusión para conseguir adeptos. Por ejemplo, reparto de productos de producción comercial, redes sociales, acciones promocionales o colaboraciones con caras reconocidas de la cultura pop romana.

El primer capítulo llegará este domingo, con el orgullo deportivo de la capital en juego sobre la pista.

Fuera de ella, comenzará otra competición, más larga y menos visible, que no es otra que la de construir una comunidad de aficionados y consolidar un proyecto capaz de representar a Roma en los próximos años.