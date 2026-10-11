93-73. Kurucs y Duarte se multiplican para batir al Joventut

El choque se rompió a cinco minutos del final y fue demasiado castigo para la Penya, que no estuvo acertada en los lanzamientos liberados y tiró la toalla ante la traca final de los azulgranas.

El alero dominicano y el interior letón acabaron con 22 créditos de valoración y fueron la punta de lanza de un equipo muy equilibrado que se mantiene en lo alto de la clasificación.

El acierto exterior de los locales les permitió seguir la estela de un Joventut que tuvo las ideas más claras desde el inicio del partido.

Kwan Cheatham fue el jugador que mejor leyó las ventajas en unos primeros minutos en los que el Baskonia tuvo errores de concentración, pero mejoró en defensa con los cambios de Paolo Galbiati.

El rebote ofensivo dio más oportunidades al Joventut hasta que la producción de Chris Duarte volvió a dar aire a los azulgranas, que se fueron por delante en el marcador, 24-21.

Dos destellos de Stefan Joksimovic volvieron a abrir otro hueco cuando la Penya había vuelto a igualar el duelo.

La conexión de Ricky Rubio y Simon Birgander estrechó el cerco sobre los baskonistas, que volvieron a reaccionar con un 8-0, cuando DJ Stewart se encargó del base de El Masnou.

El Baskonia controlaba el partido, pero un triple al filo descanso de Nico Laprovittola dejó todo abierto con un 45-39.

El argentino asumió mucho balón tras el paso por vestuarios, pero los tiros abiertos de los verdinegros no entraron y Rodions Kurucs y AJ Lawson se multiplicaron para mantener a raya a los de Dani Miret con diferencias que rondaban los diez puntos.

La cuarta falta personal condicionó la rotación interior del Baskonia, que tuvo las ideas más claras con un buen Damion Baugh, que se impuso a los bases rivales en un tercer acto que finalizó 68-56.

Un parcial de 0-5 para el Joventut puso el picante en el último cuarto. El Baskonia tuvo varias ocasiones para cerrar el partido, pero el Joventut se agarró al duelo con un buen Sulejmanovic.

Chris Duarte volvió a aparecer con anotación, defensa y asistencias, y el triple local acabó por enterrar a la Penya (93-73).

93 - Kosner Baskonia (24+21+23+25): Simmons (14), Lawson (9), Spagnolo (2), Kurucs (12) y Santos (3) -cinco inicial-, Sedekerskis (7), Stewart (7), Baugh (8), Duarte (13), Joksimovic (6) y Faried (12).

73 - Asisa Joventut (21+18+17+17): Rubio (5), Laprovittola (15), Reyes (11), Cheatham (12) y Birgander (10) -cinco inicial-, Ndiaye (-), Ellis (4), Hakanson (2), Sulejmanovic (12) y Nogués (2).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel y Esperanza Mendoza. Sin eliminados. Señalaron falta flagrante a Kurucs y Ndiaye (min.19).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.240 espectadores. En el descanso fueron presentados los equipos de la cantera del club vitoriano. El Baskonia superó los 140.000 puntos anotados en ACB.