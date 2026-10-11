Francis Alonso (Río Breogán) se estrena como Mejor Jugador de la jornada

A sus 30 años, el malagueño está ejerciendo de líder de un equipo que ha ganado sus tres partidos en ACB y en todos ellos anotando más de cien puntos. Este sábado volvió a ser clave en el triunfo ante el conjunto catalán por 115-92.

Alonso acertó con seis se los ocho triples que intentó, anotó cuatro de sus siete lanzamientos de dos puntos y el único tiro libre de que dispuso. Además, sumó 5 asistencias, 3 recuperaciones y 2 rebotes (ambos ofensivos) para un total de 30 de valoración en apenas 20 minutos y 52 segundos sobre el parqué, con un +13 en el Más/Menos.

Llegó incluso a amenazar sus topes históricos en Liga Endesa de puntos (33) y valoración (35), logrados en la última jornada del pasado curso, en el que también fue máximo anotador, destacó la ACB.