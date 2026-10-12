Aday Mara firma un doble doble en la derrota de los Thunder en Atlanta

Mara fue titular y estuvo 33 minutos y once segundos en pista. El pívot, elegido con el número doce en el último draft, convirtió cuatro de sus nueve tiros de campo, falló su único intento de triple y anotó nueve de doce tiros libres.
Bennett Stirtz lideró a los Thunder con 26 puntos, seis triples en nueve intentos y cinco asistencias, seguido por Brooks Barnhizer, con veinte puntos y ocho rebotes
Josh Dix aportó dieciséis puntos y siete asistencias, mientras que Otega Oweh sumó once puntos y diez rebotes para completar otro doble doble.
Jock Landale, con diecisiete puntos, y Nickeil Alexander-Walker, con dieciséis, encabezaron la anotación de Atlanta.
Mara había anotado doce puntos ante los New Orleans Pelicans y 22 frente a los Milwaukee Bucks en sus dos primeros partidos de pretemporada con Oklahoma City.