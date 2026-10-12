Aday Mara firma un doble doble en la derrota de los Thunder en Atlanta

Aday Mara firma un doble doble en la derrota de los Thunder en Atlanta

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El español Aday Mara firmó este lunes un doble doble de 17 puntos y diez rebotes, con seis asistencias y cuatro tapones, en la derrota de los Oklahoma City Thunder por 113-110 ante los Atlanta Hawks, en su tercer partido de pretemporada de la NBA, disputado en el State Farm Arena.