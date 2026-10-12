Gaby Deck será operado en los próximos días del hombro izquierdo

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Gabriel Deck por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras episodio de luxación articular. Deck será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", indica el club.

El argentino sufrió la lesión el pasado martes y se perdió el enfrentamiento de Euroliga en el que los suyos superaron al Partizan de Belgrado y el de la Liga Endesa del domingo ante el Kids&Us Manresa.

Deck ya tuvo problemas en el citado hombro izquierdo a finales del mes de agosto, con motivo de su participación con la selección argentina en la ventana de clasificación para el Mundial 2027.

Entonces se dolió durante un partido en el que la Albiceleste venció 89-75 a Puerto Rico y, días más tarde, se vio obligado a abandonar la pista, por idéntico motivo, en el segundo cuarto para no volver a jugar en otro encuentro frente a Canadá.