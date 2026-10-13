79-93. El Dubái asalta el Buesa Arena tras el descanso

Los de Xavi Pascual se repusieron a un mal inicio y lograron su primer triunfo como visitantes gracias a una seria y física segunda mitad en la que Elie Okobo y Dwayne Bacon aguantaron la reacción del equipo vitoriano para acabar con comodidad.

Además, Mfiondu Kabengele y Flip Petrusev fueron superiores en una zona en la que solo brilló Tadas Sedekerskis con un gran arranque.

Los locales entraron con gran acierto y más intensidad que su rival con un parcial de 14-2 en el que destacó Tadas Sedekerskis con 9 puntos sin fallo.

Dos triples consecutivos de Davion Mintz cambiaron el ritmo de los dubaitíes, que mejoraron notablemente en labores defensivas.

Mfiondu Kabengele comenzó a imponer su ley bajo los tableros y el conjunto de Xavi Pascual empezó a anotar para darle la vuelta al marcador, 23-25 tras un triple de Flip Petrusev sobre la bocina.

Se igualaron las fuerzas en el segundo asalto. El Dubái entró en bonus muy rápido y el Baskonia lo aprovechó desde el tiro libre.

La tercera falta personal de Damion Baugh condicionó la rotación en el puesto de base, pero un triple de Chris Duarte dio aire al Baskonia, que colapsó la zona rival y a los árabes los costaba encontrar vías de anotación.

La velocidad fue el mejor aliado visitante, los de Paolo Galbiati se trabaron ante los cambios defensivos de Xavi Pascual y el Dubái se fue por delante al descanso, 43-44.

El Baskonia continuó sin lucidez ni fluidez y con un importante atasco en ataque, lo que provocó un pequeño parcial de los visitantes en el comienzo del segundo tiempo.

La renta se fue hasta los diez puntos, pero apareció Chris Duarte y lideró la reacción baskonista, que frenaron Bacon y Okobo, que mantuvieron a flote al Dubái en el tercer cuarto, 62-70.

Thomas Walkup dio un punto más a los de Xavi Pascual, que endosaron un parcial 0-8 de salida y aclararon el partido.

El Baskonia no aprovechó todos los tiros libres de los que dispuso y la primera canasta en juego llegó a cinco minutos del final. Esto provocó que el Dubái controlara el partido en una recta final cómoda, 79-93.

79 - Kosner Baskonia (23+20+19+17): Simmons (7), Lawson (12), Stewart (4), Sedekerskis (13) y Faried (6) -cinco inicial-, Kurucs (9), Spagnolo (-), Baugh (7), Duarte (11), Joksimovic (-) y Santos (10).

93 - Dubái (25+19+26+23): Wright (7), Mintz (8), Bacon (15), Shengelia (-) y Kabengele (16) -cinco inicial- Diakité (11), Blossongame (2), Walkup (3), Bertans (-), Okobo (14) y Petrusev (17).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Kristaps Konstantinovs (Letonia), Jakub Zamojski (Polonia). Eliminaron por cinco faltas a Duarte (min.37). Señalaron técnica a Kurucs (min.25) y a Duarte (min.33).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.290 espectadores.