El Valencia Basket y el Roig Arena reciben con honores al dominicano Montero en su vuelta

Minutos antes de que arrancara el choque, el Valencia Basket proyectó en el video marcador un video con un resumen de las dos campañas en las que el equipo pudo "gozar" del exterior y destacó su inclusión la pasada campaña en el mejor quinteto de la Euroliga, su nombramiento como mejor jugador emergente de la competición y que fuera el MVP de la final de la Liga Endesa que conquistó el equipo 'taronja'.

Después, en la presentación del equipo griego, por megafonía se recordaron algunos de esos logros mientras gran parte de los aficionados locales se ponía en pie y aplaudía. Montero correspondió a ese recibimiento también con aplausos.

Como Montero, dejaron el club este verano previo pago del importe de su cláusula Sergio De Larrea, Brancou Badio, Jaime Pradilla y el técnico Pedro Martínez. Además, Braxton Key no aceptó la propuesta de renovación. Todos ellos, salvo De Larrea que juega en la NBA, deben regresar una o dos veces al Roig Arena esta campaña, bien en la Euroliga o en esta y en la Liga Endesa.