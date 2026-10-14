El argentino Gaby Deck, operado con éxito del hombro izquierdo

"Nuestro jugador Gabriel Deck ha sido intervenido hoy con éxito de su inestabilidad anterior en el hombro izquierdo", señaló el Real Madrid en su web.
La operación fue llevada a cabo por el doctor Samuel Antuña, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
El club no ha detallado tiempo de recuperación de Deck, aunque el alero podría estar varios meses alejado de las pistas.
Asimismo, está previsto que en los próximos días Deck comience su proceso de rehabilitación.
La lesión fue adelantada en rueda de prensa el pasado 7 de octubre por el entrenador del equipo blanco, Pedro Martínez, aunque las pruebas mostraron más gravedad de la que se pensaba en un principio.
El jugador argentino también fue intervenido en el mes de junio de 2025 en la cadera izquierda de una lesión en el labrum, lo que provocó que estuviese de baja varios meses.