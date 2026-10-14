El Baskonia confirma la salida de Markus Howard, que jugará en el Zenit ruso

El jugador estadounidense se desvincula del club vitoriano tras más de cuatro temporadas como azulgrana y después de levantar el título de campeón de la Copa del Rey el curso pasado.

Markus Howard llegó a la capital alavesa en el verano de 2022. Desde entonces ha defendido la camiseta azulgrana en un total de 244 partidos oficiales entre Euroliga (130), Liga Endesa (109), Copa del Rey y Supercopa (5) y ha sido uno de los capitanes baskonistas durante las últimas dos temporadas.

El jugador estadounidense fue el máximo anotador de la Euroliga y de la liga ACB en la temporada 2023-24 y deja el Baskonia como segundo máximo triplista en la historia del equipo en la Liga Endesa, solo por detrás de Mirza Teletovic, y como el jugador con más triples anotados en una única temporada en la historia de la competición continental.

Tras dos primeras temporadas excelentes, cambia de aires tras dos años en los que sus guarismos bajaron notablemente, aunque continuó dejando destellos de su calidad.

“Compromiso y carácter Baskonia de un jugador que se marcha de Vitoria-Gasteiz tras haber logrado un legado como azulgrana. El nombre de Markus Howard está escrito ya para siempre en los libros de historia de este club, que siempre le recordará con cariño y que le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”, apuntó el club en su nota de prensa de despedida.